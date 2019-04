25e journée – 1ère partie : précieuse victoire du MOB et du DRBT

Le MO Béjaïa et le DRB Tadjenanet ont arraché un précieux succès à l’occasion de la première partie de la 25e journée de la Ligue 1, jouée ce lundi. Le MOB a réalisé l’essentiel face à l’USM Bel Abbès (1-0), alors que le DRBT a pris le meilleur sur la JS Kabylie (2-1).

Après huit matchs sans victoires (3 défaites, 5 nuls), le MOB renoue avec le succès face à un concurrent direct pour le maintien. Grâce à la réalisation de Touré (59), les Crabes quittent la zone rouge et remontent de la 15e à la 11e place (26 pts). L’USM Bel Abbès est quant à elle bonne dernière avec 19 unités.

De son côté, le DRBT inflige aux Canaris (2e – 40 pts) leur seconde défaite de suite et fait lui aussi un bond au classement. Le Difaâ prend ses distances sur la zone des relégables en passant de la 13e à la 9e position (28 pts).

Dans le troisième et dernier match, la JS Saoura s’est rebiffée face à l’AS Aïn M’lila en s’imposant sur le score de 4 buts à 1.

La suite ce mardi

La seconde partie de cette 25e manche aura lieu ce mardi avec deux trois rencontres au menu, dont deux belles affiches.

A Alger, le stade du 20 Aout 1955 vibrera au rythme du derby algérois NA Hussein Dey – MC Alger. Eliminé de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Coupe d’Algérie, le NAHD abordera ce match sur fond de crise, notamment, après le départ de son coach, Meziane Ighil. Pour sa part, le MCA enchaine avec un second derby de suite et tentera de confirmer son succès face l’USMA enregistré lors de sa dernière sortie.

Du côté de Constantine, le CSC sera l’hôte de l’ES Sétif dans un match qui promet. Auréolés par leur qualification en demi-finales de Dame Coupe, les Sanafir (6e – 32 pts), qui comptent trois matchs de retard, tenteront de se rapprocher du podium. Pour sa part, l’ESS (4e – 36 pts), qui lorgne lui aussi sur la 3e place, tentera de déjouer les plans des Constantinois pour revenir sur le podium.

Concernant la 3e partie, elle aura lieu à Oran entre le MC Oran et l’Olympique de Médéa. Cette rencontre se jouera à couteaux tirés entre deux équipes menacées de relégation qui comptabilisent le même nombre de points (25 pts).

Pour ce qui est des deux derniers matchs au programme de cette 25e journée, l’autre derby algérois, USM Alger - CR Belouizdad se jouera mercredi (18h00) au stade Omar Hamadi, alors que la confrontation CABB Arréridj - Paradou AC aura lieu jeudi (18h00).