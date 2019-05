Coupe d’Algérie : le GS Pétroliers conserve son trophée

Les volleyeurs du GS Pétroliers ont remporté la Coupe d’Algérie pour la seconde année de suite. Dans une finale disputée jeudi soir à la salle OMS du complexe olympique Mustapha Tchaker (Blida), les Pétroliers ont pris le meilleur sur l’OMK El Milia en s’imposant sur le score de 3 sets à 0.

Deux jours après le sacre des féminines dans cette même compétition, les gars du GSP se sont adjugés à leur tour le précieux trophée. Dans une finale inédite, les camardes du capitaine d’équipe du GSP, Mustapha Saidi, ont confirmé leur statu de favori en ne laissant aucune chance à leur adversaire du jour.

Fort de sa grande expérience en finale de Dame Coupe, pour en avoir gagné 12, le GSP a pris les choses en main des le premier set remporté sur le score de 25-15. Finaliste de l’épreuve populaire pour la seconde fois de son histoire, l’OMK a raté de peu l’égalisation dans le second perdu sur le score de 25 à 23. Les Pétroliers ont ensuite confirmé les pronostics en s’offrant le 3e et dernier set (25-20) et par la même occasion un nouveau sacre.

« Je suis très content de cette consécration qui a un gout particulier. Nous nous sommes bien préparés pour ce match et cette victoire et le fruit des efforts fournis par les joueurs et les membres du staff technique durant toute la saison. Je pense que c’est une victoire méritée. Nous avons imposé notre rythme sur l’adversaire durant toute la finale, même si nous sommes tombés dans la facilité dans le deuxième set, permettant à El Milia de revenir au score, mais nos joueurs se sont vite ressaisis pour plier le match en trois sets », a déclaré le coach du GSP, Tarek Henai.

Ainsi, le GSP termine la saison sur une bonne note après avoir raté de peu le titre de champion d’Algérie glané pour la 6e fois consécutive par le NR Bordj Bou Arreridj.