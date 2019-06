Mercato : Addadi première recrue estivale de la JS Kabylie

La JS Kabylie s’est attachée les services du milieu de terrain Toufik Addadi. L’Ex-capitaine de l’Olympique de Médéa a paraphé samedi soir un contrat de deux saisons, il devient par la même occasion la première recrue estivale des Canaris.

Une semaine seulement après la fin de la saison 2018-2019, durant laquelle la JS Kabylie a fini sur la seconde marche du podium, les Jaune et Vert préparent déjà l’exercice suivant mais aussi la Ligue des champions d’Afrique.

Ainsi, la JSK entame son marché estival, tôt, avec une première recrue de choix. Natif de Saïda, Addadi a roulé sa bosse un peu partout et a porté les couleurs le MC Saïda, la JS Saoura et le NA Hussein Dey. Le joueur de 28 ans est également reconnu pour ses qualités techniques et athlétiques.

Le recrutement de Addadi n’est que le début d’une longue série afin de renforcer les rangs de la JSK en prévision, notamment, de la Ligue des champions. Selon plusieurs sources, le président de la JSK, Cherif Mellal, a ciblé un certain nombre de joueurs à l’image de Banouh (ES Sétif), Bounoua (USM Bel Abbès) ou encore Bensaha (DRB Tadjenanet).