CAN 2019 – Quarts de finale : l’Algérie élimine la Côte d’Ivoire et file en demi-finale

Les Verts sont en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019). La sélection nationale s’est qualifiée pour le carré d’as après avoir sorti, aux penalties (4-3), la Côte d’Ivoire, ce jeudi à Suez (Egypte).

C’est au bout d’un suspense insoutenable que la bande à Belmadi à valider son ticket pour les demi-finales de cette 32e édition de la CAN. Alfred Hitchcock, le grand maitre du suspens, n’aurait pas fait mieux pour élaborer le scénario d’un match aussi fou que celui disputé cet après-midi.

En effets, les Verts, ainsi que tous leurs supporters, sont passés par toutes les émotions pour finalement laisser éclater une joie incommensurable. Une liesse indescriptible qui accompagne le rêve de voir les Fennecs aller au bout de cette compétition.

Que ce fut difficile !

Annoncé comme un match compliqué, ces retrouvailles entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire ont tenu toutes leurs promesses. Dominés dans le jeu en tout début de partie, les camarades de Guedioura ont mis du temps pour rentrer dans leur match.

Les Ivoiriens aurait pu profiter de cette situation mais la réussite n’était pas de leur côté, à l’image de la tentative de Gradel à la 6e minute. Le Toulousain a failli ouvrir les hostilités, d’une très belle frappe enveloppée, toutefois, M’bolhi a fait parler son mètre 91 pour écarté le danger.

Face aux assauts répétés des Ivoiriens, la réaction des Algériens a été bien timide. Moins tranchants que d’habitude, les Fennecs ont essayé de porter le danger devant les bois de Gbohouo sans vraiment se montrer dangereux.

Il a fallu attendre la 20e minute pour assister au sursaut du Onze d’Algérie. Profitant d’une balle passe en retrait de Bensebaini, Feghouli débloque la situation en faveur des Verts. Bien placé au point du penalty, aau milieu d’un paquet de défenseurs adverses, le pensionnaire de Galatasaray ne sait pas fait prier pour catapulter le ballon au fond de la cage ivoirienne.

Au moment où les Verts étaient en état de grâce, Atal a dû quitter ses coéquipiers après avoir été touché à l’épaule droite (26’). Un véritable coup dur pour l’Algérie qui a du se priver des services d’un joueur clé, tant sur le plan défensif qu’offensif.

Déstabilisés quelque peu par cette réalisation, venue contre le cours du jeu, les Ivoiriens se sont rués en attaquant afin d’égaliser, mais, les Benlameri et autre Mandi ont su protéger le fort jusqu’à la fin de la première mi-temps

Le tournant du match

De retour des vestiaires, le Club Algérie s’est procuré une occasion en or pour doubler la mise, suite à un penalty sifflé en faveur de Bounedjah (46’). Voulant se faire justice lui-même, l’attaquant d’Al Saad (Qatar) a échoué dans sa tentative de transformer le coup de pied de réparation, le ballon ayant heurté la barre transversale.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, la Côte d’Ivoire est parvenue à niveler la marque à la 62e minute. Outre le fait d’avoir relancer son équipe dans cette partie palpitante, Kodjia a eu l’honneur de signer le premier but encaissé par l’Algérie dans ce tournoi.

Rattrapés au tableau d’affichage, les Verts ont cherché par tous les moyens à reprendre l’avantage. Dans un jour sans, Bounedjah a vu son tir détourné en corner à la 64e minute. Ensuite, c’est au tour de Mahrez (66’) de jouir de malchance. A la suite d’un tir du droit, le capitaine de l’Algérie a assisté impuissant au sauvetage miraculeux de Bagayoko au moment où le portier adverse était archi-battu.

A l’image d’un combat de boxe, les deux équipes se sont échangées les coups pour tenter de mettre l’autre KO. Pour se faire, Belmadi a remplacé Mahrez et Bounedjah par Ounas et Slimani, néanmoins, les deux rentrants n’ont pas réussi là où leurs camarades ont échoué.

Au bout du suspens

Dos à dos à l’issue des 90 minutes, puis des 120 minutes, les deux protagonistes ont dû se départager lors de la fatidique séance des tirs au but. Plus adroits dans cet exercice que leur adversaire du jour, les Verts ont fait mouche à quatre reprises grâce à Bensebaini, Slimani, Delort et Ounas, tandis que M’bolhi a réussi à détourner le tir de Bonnet.

Alors que l’Algérie menée par 4 tirs à 3, Belaili avait la balle de la qualification au bout du pied. Manque de chance encore une fois, le tir de l’ex-usmiste est détourné par le montant droit.

Vient ensuite le tour de Serey Dié pour égaliser à quatre touches partout. Cependant, le capitaine ivoirien a trouvé aussi le poteau droit et permis à l’Algérie de se hisser en demi-finale.

Cap sur le Nigéria

Après cette overdose de charge émotionnelle, les joueurs de l’équipe nationale, dont la plupart étaient en sanglot à la fin de la rencontre, doivent très vite tourner la page afin de se projeter sur leur prochain match. Une sortie prévue le dimanche 14 juillet prochain (20h00 algériennes), au Caire International Stadium, face au Nigéria tombeur de l’Afrique du Sud au tour précédant.

D’emblée, la tâche de l’Algérie s’apparente à une mission impossible car tout plaide en faveur des Super Eagles. Et pour cause, les Algériens, qui ont laissé une énorme débauche d’énergie dans ce quart de finale, auront une journée de récupération en moins par rapport à leur futur adversaire.

De plus, le Nigéria est un adversaire qui ne réussi pas à l’Algérie. La dernière victoire des Verts face aux Nigérians remontre à 1990, en finale de l’édition d’Alger de la CAN. Depuis, les deux équipes se sont affrontées à huit reprises avec un bilan nettement en défaveur de l’Algérie (6 défaites, 2 nuls).

Le Sénégal affrontera la Tunisie

L’autre demi-finale, programmée le 14 juillet également (17h00 algériennes), sera animée par le Sénégal et la Tunisie. Les Lions de la Teranga ont sortis le Bénin (1-0), mercredi, alors que les Aigles de Carthage ont mis fin à l’aventure de Madagascar en s’imposant ce jeudi soir sur le score de 3 buts à 0.