Affaires Mazouz/Hamid Melzi: la Cour suprême auditionne Ahmed Ouyahia

Le Conseiller instructeur près la Cour suprême a auditionné, dimanche, l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, au titre des affaires de Ahmed Mazouz et Hamid Melzi , l'ex-directeur général de l'Etablissement public « Sahel » et ex-PDG de la Société d'investissements hôteliers (SIH/Spa).

Un communiqué de la Cour indique que dans le cadre de l’enquête diligentée au niveau de la Cour suprême, le Conseiller instructeur a auditionné, le 28 juillet 2019, Ahmed Ouyahia pour son implication dans les affaires d’Ahmed Mazouz et Hamid Melzi.

L’ancien chef du gouvernement est poursuivi pour « octroi d'indus avantages à autrui, lors de passation d'un marché, en violation des dispositions législatives et règlementaires, abus de pouvoir délibéré par un agent public en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêts, corruption lors de passation de marchés publics et dilapidation de manière volontaire, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d'une tierce partie de biens publics et blanchiment d'argent », signale le communiqué.

Le Conseiller instructeur près la Cour suprême a, d'autre part, ordonné, le même jour, la mise en détention provisoire de l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, après son audition dans le cadre de l'affaire Mazouz.

Youcef Yousfi est poursuivi pour « octroi d'indus avantages à autrui, lors de passation d'un marché en violation des dispositions législatives et

règlementaires, abus de pouvoir délibéré par un agent public en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêts, corruption lors de

passation de marchés publics et dilapidation de manière volontaire, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d'une tierce partie de biens

publics et blanchiment d'argent », précise un communiqué de la Cour suprême.

A noter que cette dernière avait déjà ordonné la mise en détention provisoire de Youcef Yousfi, le 14 juillet, pour d'autres affaires de corruption.