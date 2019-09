Ligue 2 – 5e journée : l’O Médéa seul aux commandes

L’Olympique de Médéa a pris seul les commandes du championnat national de Ligue 2, à la faveur de sa précieuse victoire acquise à domicile face au DRB Tadjenanet (2-0), co-leader, ce samedi à l’occasion de la 5e journée.

Stoppée dans son élan lors de la précédente journée, suite à sa défaite concédée face à l’AS Khroub (2-0), l’OM a repris sa marche en avant de fort belle manière. Hôte du DRB Tadjenanet, la formation du Titteri a pu compter sur son meilleur canonnier, El Ghomari (48', 90+3), pour renouer avec la victoire et par la même occasion s’emparer seule de la première place au classement (12 pts).

En effet, le RC Arbaâ, autre co-leader, n’a pas réussi à se ressaisir lui aussi. Ezzerga a été dominé chez elle par l’AS Khroub (1-3), à la grande surprise générale.

Cette défaite fait également les affaires du RC Relizane et du WA Tlemcen, tombeurs du MO Béjaïa (1-0) et de l’ASM Oran (2-0). Grâce à ces victoires, le RCR et le WAT montent sur le podium et se partagent la seconde place avec 10 unités chacun.

L’OMA gagne enfin, l’USMH et la JSMB s’enfoncent

Dans la seconde partie du tableau, l’OM Arzew a réussi à enregistrer son premier succès de la saison en disposant de l’USM El Harrach (2-1). En revanche, rien ne va plus pour le trio du bas du classement composé de l’USMH, de la JSM Béjaïa et de l’Amel Boussaâda. Les compagnons d'infortune enchainent les contre-performances et n’arrivent toujours pas à gagner.

Les Harrachis ont été battus par l’OMA, la JSMB est tombée à la maison, battue par la JSM skikda (1-2), alors que l’AB a été tenue en échec par le MC Saïda (0-0).