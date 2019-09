5e journée : le CRB s’offre la JSK et rejoint le MCA en tête

Le CR Belouizdad a rejoint le MC Alger en tête du championnat national de Ligue 1 à l’issue de la 5e journée disputée ce mardi. Le Chabab a fait sensation en corrigeant la JS Kabylie (0-3), chez elle, dans une affiche entachée d’actes de violence et qui n’est pas allée à son terme.

Grande affiche de cette 5e manche, le big match JSK-CRB a tenu ses promesses sur le terrain avec un résultat que même les plus chauvins des supporters du Chabab ne pouvaient espérer. Les Rouge et Blanc ont fait sensation en infligeant aux Canaris leur premier revers de la saison, et de quelle manière (0-3).

Plus efficaces devant les buts que son hôte, le CRB a trouvé la faille une première fois à la 10e minute par Jerrar. La JSK s’est ruée vers l’attaque afin de recoller au score ce qui a permis aux visiteurs d’en profiter. Nessakh dans le rôle du passeur et Belhoual (74’, 78’) dans celui du butteur, ce duo de choc a réussi à mettre fin, définitivement, aux espoirs des Jaune et Vert de revenir dans cette confrontation.

La fête gâchée

Non content de la prestation de son équipe, un groupe de pseudo-supporters de la JSK a commencé à perturber le bon déroulement de la partie en jetant des projectiles sur la pelouse avant de l’envahir.

Devant cette situation, où les conditions de sécurité n’étaient pas réunies, l’arbitre de la rencontre, Ghamouh en l’occurrence, s’est vu dans l’obligation de mettre fin à la partie à dix minutes de son terme.

A la faveur de ce succès, qui sera très certainement validé par la Ligue de football professionnel (LFP), le CRB réalise une superbe opération et rejoint le MCA sur la plus haute marche du podium avec 10 unités.

Le CSC, le PAC, l’USMBA et le NAHD gagnent enfin

Après une entame de compétition en demi-teinte, le CS Constantine, le Paradou AC, l’USM Bel Abbès et le NA Hussein Dey ont réussi à mettre fin à leur période de disette en enregistrant leur premier succès.

Afin de lancer sa saison, le CSC (11e - 5 pts) s’est révolté hors de ses basses en allant gagner face au NC Magra (1-2), dans un match joué à huis clos au stade du 8 Mai 1945 (Sétif). Bien déterminés à ouvrir leur compteur de victoire, les Sanafir ont pris les devants par Boudebouda (14’) avant de voir leur hôte revenir à la marque à la 36e minute par Maâziz. En seconde mi-temps, Amokrane (70‘) a redonné l’avantage aux Constantinois

De son côté, le PAC (15e - 3 pts) a attendu la réception de l’ASO Chlef (16e - 1 pt) pour réaliser le déclic. Dans un duel des mal-classés, les Académiciens ont fait l’essentiel en s’imposant par le plus petit des scores (1-0) sur une réalisation de Zorghane (31’).

Pour sa part, l’USMBA (14e - 4 pts) est partie chercher son premier succès à Biskra face à l’USB (1-2). Auteurs d’un très bon début de match, les protégés de Yaiche ont pris les choses en mains dès la 3e minute par l’entremise de Bouda avant de faire le break juste avant la pause grâce à Gharbi (44’). En dépit de la réduction du score des Biskris, par Bin Razzouk (85’), les Belabessiens ont eux aussi réalisé un joli hold-up.

Quant au NAHD (8e - 6 pts), les banlieusards ont peiné pour venir à bout de l’ES Sétif (4-3) dans une rencontre à rebondissements jouée lundi au stade Omar Hamadi (Alger). A la faveur d’un triplé de Zerdoum (4', 20', 64’), les Song et Or retrouvent des couleurs et sortent la tête de l’eau.

Le CRBBA accroché

Dans l’autre match du jour, le CABB Arréridj (3e - 9 pts) a été tenu en échec par l’AS Aïn M'lila (2-2). Menés par deux buts à zéro, sur un doublé de Tiaïba (15‘, 35‘), les Bordjiens ont pu compter sur Benmokhtar (52’, 62’) afin de limiter les dégâts.

En match avancé, disputé le 15 septembre dernier à Oran, le MC Alger est allé damer le pion au MC Oran (5e - 7 pts) dans une partie qui s'est soldée par le score de 3 buts à 2.

Pour terminer, cette 5e journée a été amputée du match, USM Alger – JS Saoura. Cette rencontre n’a pas eu lieu en raison de la participation de la JSS à la Coupe arabe des clubs champions.