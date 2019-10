Ligue africaine : le GSP domine l'AC SLAC et valide son ticket pour l’Elite 16

Le GS Pétroliers a enchainé avec une seconde victoire au tour préliminaire de la Ligue africaine de basketball (BAL) en disposant des Guinéens de l'AC SLAC (96-50), en match comptant pour la seconde journée (groupe A) jouée ce samedi au Palais des sports Salamatou-Maiga de Bamako (Mali).

Après avoir fait bonne figure lors de sa première sortie dans ce tournoi, en étrillant la formation libyenne d'Al Nasr (106-80), les Pétroliers ont confirmé face à l'AC SLAC dans une partie dominée de bout en bout (96-50).

L’autre rencontre de la poule A se joue en ce moment entre Al Nasr et l'AS Police (Mali).

A la faveur de ces deux succès, le champion d’Algérie, leader de la poule A (4 pts), s’assure de terminer dans les deux premières places de son groupe et composte ainsi son billet pour l’Elite 16.

Pour sa troisième et dernière sortie, le GSP affrontera ce dimanche les Maliens de l’AS Police (19h00 algériennes), alors que l’Al Nasr de Lybie en découdra avec les Guinéens de l'AC SLAC (16h30 algériennes).

A titre de rappel, 32 équipes, réparties en six groupes (A, B, C, D, E, F), prennent part à ce tour préliminaire. Les deux premiers de chaque groupe, auxquels s'ajouteront quatre clubs invités, soit 16 équipes, animeront le second tour, nommé Elite 16.

Par la suite, les six meilleures équipes de l'Elite 16 se joindront aux champions de l'Angola, de l'Egypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie pour former le tableau final (deux conférences de 6 équipes) de la 1ère édition de la BAL en 2020.