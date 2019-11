Para-athlétisme – Mondiaux 2019 (3e journée) : Nassima Saifi en or, Safia Djelal en bronze

Les lanceuses, Nassima Saifi et Safia Djelal, ont bonifié la moisson de médailles algériennes aux championnats du Monde 2019 IPC avec une nouvelle breloque en or et une autre en bronze glanées, ce samedi Dubaï (EAU), à l’occasion de la 3e journée des épreuves.

Et de deux pour Nassima Saifi au lancer du disque (F57). Sacrée championne du monde en 2017 à Londres (Angleterre), l’Algérienne a conservé sa couronne mondiale et s’offre un joli doublé.

En effet, Saifi a mis tout le monde d’accord dès l’entame du concours en signant 35.76m à son premier. Une performance exceptionnelle pour la championne paralympique aux JP 2016 car elle réalise un nouveau record du monde.

Pour sa part, Safia Djelal monte sur la troisième marche du podium grâce à un jet à 31.05m et réalise elle aussi sa meilleure performance personnelle.

Pour ce qui est de la seconde place, elle est revenue à la Chinoise Mian Xu (31.49m).

A la faveur de ces deux nouvelles médailles, l’Algérie totalise 8 breloques (2 or, 4 argent, 2 bronze).

La première médaille d’or algérienne a été récoltée cet après-midi par Lahouari Bahlaz au lancer de massue. Les médailles d’argent sont l’œuvre de Walid Ferhah (Lancer de massue), Mounia Gasmi (lancer de massue), Lynda Hamri (Saut longueur) et Sid Ali Bouzourine (800m).

Pour ce qui est de l’autre médaille de bronze, elle a été remportée par Abdellatif Baka (1500m), la première dans ces joutes.