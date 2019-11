Championnat arabe (dames) : le GS Pétroliers n’ira pas en finale

Les basketteuses du GS Pétroliers se sont inclinées face à leurs homologues libanaises du Club Beyrouth (84-70), en demi-finales du championnat arabe des clubs féminin, ce dimanche à Meknès (Maroc).

Fin de parcours pour les championnes d’Algérie en titre dans ces joutes arabes. Au vu de la physionomie de la rencontre, la qualification en finale des Libanaises est en plus méritée. Et pour cause, à aucun moment de la partie les Pétrolières n'ont réussi à faire douter cette leurs adversaires du jour.

En effet, Club Beyrouth a pris les devants dès le premier quart-temps (15-10). Le GSP a essayé de rattraper le coup lors du second quart-temps sans y parvenir. C'est donc avec un retard de 9 points que les protégés de Hakim Meddour ont regagné les vestiaires (38-29).

De retour sur le parquet de la salle Al Massira, les camarades de la capitaine d’équipe, Rachida Belaidi, ont assisté impuissantes à la défaite de leur équipe, notamment, à l’issue du 3e quart-temps durant lequel les Libanaises avaient déjà accumulé 21 points d’avance.

Les Algériennes tenteront de corriger le tir lors de la partie finale programmée ce lundi (15h00 algériennes) en affrontant les Jordaniennes du Chabab Faheys. Ces dernières se sont inclinées face aux Tunisiennes de l'ES Cap Bon (69-65) dans l’autre demi-finale.

Quant à la grande finale, elle aura lieu à 19h00 (algériennes) entre Club Beyrouth et l'ES Cap Bon

De son côté, le second représentant algérien dans cette compétition, à savoir, Hussein Dey Marines a vu son parcours prendre fin aux portes des demi-finales. Les Husseindéennes ont été éliminées, samedi, en quarts de finale par les Tunisiennes de l'ESCB.