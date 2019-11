Basketball - Ligue africaine : le GS Pétroliers arrache son billet pour la saison régulière

Le GS Pétroliers est qualifié pour la saison régulière de la Basketball Africa League (BAL) en 2020. Les Pétroliers ont composté leur billet après avoir dominé la formation malienne de l’AS Police (76-61) en demi-finale du second tour (Division Ouest) des éliminatoires, ce samedi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé.

La joie des Pétroliers était indescriptible à l’issue du coup de sifflet final, doublée d’un grand ouf de soulagement. Qualifié de justesse pour le dernier carré, après avoir joué avec le feu, le GSP a retenu la leçon cette fois-ci et n’a pas tenté le diable face aux Maliens de l’AS Police. Contre ce même adversaire qui les a battus en octobre dernier lors du premier tournoi. Les Algérois étaient doublement motivés pour sortir victorieux de cette confrontation.

Un match solide

Pour ces retrouvailles avec l'AS Police, les camarades de Mohamed Touati, meilleur marqueur de la partie (25 pts), ont mis les bouchées doubles dès la première mi-temps en s’assurant d’un écart de 14 points avant de rejoindre les vestiaires.

En seconde période, les Maliens ont réussi à faire jeu égal avec les Algériens, notamment lors du troisième quart-temps (14-14) sans pour autant réussir à refaire leur retard accumulé durant la première partie du match.

Très appliqués dans ce match, les protégés de Boulahia ont fait honneur à la balle au palier algérien en s’imposant sur le score de 76 à 61 et ont, par la même occasion, validé leur ticket pour la saison régulière de la première édition de la Basketball Africa League (BAL).

Cette compétition aura lieu en mars 2020 et verra la participation des six meilleures équipes de l'«Elite 16 » auxquelles se joindront les champions de l'Angola, de l'Egypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie pour former un tableau final réparti en deux conférences de six équipes.

Durant la saison régulière, les 12 équipes joueront cinq matchs chacune. A l'issue d'un total de 30 rencontres, les trois meilleures équipes de chaque conférence seront qualifiées pour un "Super 6" dont les quatre premiers se rencontreront ensuite à la fin du printemps à Kigali (Rwanda) lors d'un Final Four (demi-finales à élimination directe et finale).

Concernant l’autre finaliste de ce tournoi, il sera connu à l’issue de la seconde demi-finale prévue à 18h00 entre les FAP du Cameroun et l’ABC de la Côte d’Ivoire. Quant à la finale, elle aura lieu ce dimanche.