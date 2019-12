Coupe d'Algérie : CSC – NCM et ASAM – JSK à l’affiche des 32e de finale

Les rencontres CS Constantine - NC Magra et AS Ain M'lila - JS Kabylie sont les deux grandes affiches des 32e de finale de la Coupe d’Algérie 2019-2020, dont le tirage au sort s’est déroulé ce mardi à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de restauration d’Aïn Bénian (Alger).

Pour cette nouvelle édition de l’épreuve populaire, le même système de compétition adopté la saison dernière a été reconduit par la commission de la Coupe d’Algérie, à l’exception d’un seul point. En effet, les demi-finales qui se joueront en aller et retour mais sans les prolongations. C'est-à-dire, si les deux équipes terminent à égalité à l’issue des deux manches, ces derniers se départageront aux tirs au but.

Exception faite des rencontres, CS Constantine - NC Magra et AS Ain M'lila - JS Kabylie, les autres pensionnaires de la Ligue 1 ont eu des fortunes diverses. Tenant du titre, le CR Belouizdad débutera la défense de son trophée hors de ses bases face à l'IS Tighenif, formation de Ligue Inter-Régions (Ligue de Saïda).

A titre de rappel, les rencontres des 32e de finale auront lieu les 21, 22 et 23 décembre, alors que celles des 16e de finale se joueront les 28, 29 et 30 décembre, sauf pour les formations engagées dans les deux compétitions africaines interclubs (JS Kabylie, USM Alger et Paradou AC) qui, en cas de qualification, disputeront leurs matchs le samedi 4 janvier.

Concernant les dates des autres tours, les 8e de finale sont programmés pour les 11, 12 et 13 février, les quarts de finale (aller) sont fixés aux 10 et 11 mars, alors que la seconde manche se déroulera une semaine plus tard (17 et 18 mars). Quant aux demi-finales, auront lieu les 3, 4 avril (aller) et 10, 11 du même mois (retour).

Résultat du tirage au sort des 32es de finale :

NASR El Fedjoudj - US Biskra

CR Village Moussa - WA Tlemcen

USM Alger - USM Khenchela

CR Mila - Amel Boussaâda

ERB Bou Medfaâ - US Souf

ASM Oran - Hydra AC

AS Khroub - JS Bordj Menaïl

MC Alger – O. Magrane

AS Marsa - E. Sour Ghozlane

CRB Adrar - FCB Telagh

ARB Ghriss - M. Oued Chaâba

MC Oran - MJ Arzew

CS Constantine - NC Magra

Paradou AC - FC Bir el Arch

CRB Houari-Boumediene - CR Zaouia

JS Saoura - DRB Tadjenanet

ES Guelma - USM El Harrach

SC Mecheria - OM Arzew

MC El Bayad - IB Lakhdaria

ASO Chlef - US Béni Douala

AS Ain M'lila - JS Kabylie

NRB Lardjem - AB Chelghoum Laid

JSM Béjaia - ES Sétif

MSP Batna - IRB Sougueur

CR Béni Thour - USM Annaba

O Médéa - MO Béjaia

WA Boufarik - USM Oran

US Souf - USM Bel Abbes

IS Tighenif - CR Belouizdad

CA Bordj Bou Arréridj - IR Mécheria

AB Sabath - NA Hussein-Dey

RC Arbaâ - MO Constantine

Programme des 16es de finale :

1. Vainqueur (CB Mila - Amel Boussaâda) - Vainqueur (CRB Houari-Boumediene - CR Zaouia)

2. Vainqueur (ES Guelma - USM El Harrach) - Vainqueur (MSP Batna - IRB Sougueur)

3. Vainqueur (Paradou AC - FC Bir el Arch) - Vainqueur (MC El-Bayadh - IB Lakhdaria)

4. Vainqueur (WA Boufarik - USM Oran) - Vainqueur (MC Alger - O.Magrane)

5. Vainqueur (CRB Adrar - FCB Telagh) - Vainqueur (AS Ain M'lila - JS Kabylie)

6. Vainqueur (CA B.B Arréridj - IR Mécheria) - Vainqueur (AS Khroub - JS Bordj Menaïl)

7. Vainqueur (SC Mécheria - OM Arzew) - Vainqueur (CR Béni Thour - USM Annaba)

8. Vainqueur (US Souf - USM Bel Abbes) - Vainqueur (CR Village Moussa - WA Tlemcen)

9. Vainqueur (CS Constantine - NC Magra) - Vainqueur (JS Saoura - DRB Tadjenanet)

10. Vainqueur (MC Oran - MJ Arzew) - Vainqueur (ARB Ghriss - Mouloudia Oued Chaâba)

11. Vainqueur (NRB Lardjem - AB Chelghoum Laid) - Vainqueur (JSM Béjaia - ES Sétif)

12. Vainqueur (CSA Marsa - E.Sour Ghozlane) - Vainqueur (NASR El-Fedjoudj - US Biskra)

13. Vainqueur (RC Arbaâ - MO Constantine) - Vainqueur (AB Sabath - NA Hussein Dey)

14. Vainqueur (ASM Oran - Hydra AC) - Vainqueur (USM Alger - USM Khenchela)

15. Vainqueur (ASO Chlef - US Béni Douala) - Vainqueur (IRB Bou Medfaâ - NT Souf)

16. Vainqueur (O Médéa - MO Béjaia) - Vainqueur (IS Tighenif - CR Belouizdad)