Coupe d’Algérie – Finale : le CR Belouizdad remporte son 8e trophée

Les amoureux du Chabab ne pouvaient pas rêver à une fin de saison aussi heureuse que celle qu’ils sont entrain de vivre en ce moment. Sauvé de justesse de la relégation, après une première partie de compétition catastrophique, le CRB termine en beauté en remportant l’épreuve populaire en guise de cerise sur le gâteau.

Donnés favoris, pour cette 55e finale de Dame Coupe, les gars de Laâquiba ont donné raison aux pronostiqueurs. L’expérience accumulée des 10 autres finales disputées, depuis 1966, a fait la différence face à une formation de la JSMB qui en ait à sa deuxième finale, après celle remportée en 2008.

Côté jeu, ce rendez-vous tant attendu par les inconditionnels des deux protagonistes n’a pas été à la hauteur de l’évènement. En effet, les acteurs de cette partie ont rendu une copie en deçà des attentes, notamment ceux de la JSMB.

Un rendez-vous raté ?

Les dirigeants des Lions de la Soummam, ainsi que le staff technique, ont eu raison de se faire du souci compte tenu du manque de compétition de leur équipe. Ecrasés par le poids de l’enjeu et par la chaleur suffocante de la ville des roses, les Bougiotes qui n’ont plus joué de match officiel depuis plus d’un mois ont été dominés sur pratiquement tous les plans du jeu. De plus, le choix de procéder par des contres, adopté par le coach, Moez Bouakez, ne s’est pas avéré payant cette fois-ci.

Pour sa part, le CRB a pris les choses en main dès l’entame de la rencontre sans toutefois trouver la faille dans la défense adverse. Les deux équipes ont d’ailleurs rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

La baraka de Amrani

La pause citron terminée, les Kabyles sont revenus sur la pelouse avec de bien meilleures intentions. À l'image d'un combat de boxe, les deux formations se rendent coup pour coup avant de voir le CRB prendre le dessus dans le dernier quart d’heure.

Fort de son expérience des trois Coupes gagnées auparavant avec le WA Tlemcen (1998), l’ASO Chlef (2005) et le MO Béjaïa (2015), l’entraineur du Chabab, Abdelkader Amrani, a eu le flaire de lancer Bousseliou. Et ce dernier n’a pas mis longtemps pour se distinguer.

A la 76e minute, le CRB a réussi débloquer la situation par l’entremise de Amir Sayoud. Le maitre à jouer des Rouge et Blanc a profité de l’excellent débordement sur le côté gauche du nouveau rentrant pour permettre à son équipe de prendre les devants.

Passeur dans le premier but, Bousseliou s’est transformé par la suite en buteur en doublant la mise dans le temps additionnel (90+4’), mettant fin ainsi à tout suspense.

Les Belouizdadis succèdent ainsi à l’USM Bel Abbès et s’offrent par la même occasion leur 8e trophée après ceux remportés en 1966, 1969, 1970, 1978, 1995, 2009 et 2017.

Mohamed Kermia