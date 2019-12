Crise en Libye : l'ONU insiste sur l'importance d'une solution politique

La mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) a souligné vendredi l'importance d'une solution politique à la crise libyenne, rapportent des médias.

La Manul a indiqué que "les récents événements" dans le pays mettaient "l'unité de la Libye en danger".

Pour la mission, "une solution politique est l'unique façon de résoudre cette crise".

La Manul s'est engagée à poursuivre ses efforts pour atteindre une position internationale unifiée sur la crise, tout en exhortant les Libyens à reprendre le dialogue, à préserver des vies innocentes, à mettre fin aux combats fratricides, à contrer les ingérences étrangères et à éviter de nouveaux désastres pour la population civile.

Pour rappel, le général à la retraite Khalifa Haftar a annoncé jeudi le lancement de la phase finale de la campagne militaire à Tripoli et ses environs, ordonnant à ses troupes d'avancer davantage dans la ville.

Les troupes armées fidèles à Khalifa Haftar, basée dans l'est du pays, mène une campagne militaire à Tripoli et dans les environs depuis début avril, essayant de prendre le contrôle de la ville et de renverser le gouvernement d'union national reconnu par la communauté internationale.