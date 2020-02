Libye : Guterres juge "scandaleux" la poursuite des violations de l’embargo sur les armes ﻿

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a jugé samedi "scandaleux" la poursuite des violations de l’embargo sur les armes en Libye, affirmant que les pays qui y contribuent ne font "qu’augmenter l’action des groupes terroristes dans la région".

"Nous assistons vraiment à un scandale, c’est absolument inacceptable que l’embargo continue à ne pas être respecté et qu’on assiste de plus en plus à la présence des terroristes étrangers en Libye", a déclaré M.

Guterres au cours d’une conférence de presse à Addis Abeba, tenue juste avant un sommet du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine sur les crises au Sahel et en Libye.

"Il faut que l’embargo soit respecté ", a ajouté le SG de l’ONU, qui a insisté sur la mise en place de mécanismes pouvant garantir l’application concrète des décisions du Conseil de sécurité des Natons Unies.

Il est "évident", a-t-il poursuivi que "la crise en Libye a été sérieusement aggravée par la présence des mercenaires étrangers et des équipements de certains pays et ce en violation claire des mandats du Conseil de sécurité ".

M. Guterres a soutenu que dans le cas de la Libye, "il faut rétablir la primauté de la loi internationale et l’application des décisions du Conseil de sécurité ".