Ligue 1 : la phase retour débutera une fois les matchs retards joués

La phase retour du championnat national de Ligue 1 débutera une fois que tous les matchs en retard seront joués, a assuré ce vendredi Abdelkrim Medouar, président de la Ligue de football professionnel (LFP).

Invité de l’émission « Studio El Korra » de la Chaîne 1 de la Radio Algérienne, Medouar a indiqué que le programme des matchs en retard sera publié, au plus tard, ce samedi sur le site de la LFP. Ces rencontres concernent les trois clubs engagés dans les compétitions africaines, à savoir, l’USM Alger, la JS Kabylie et le Paradou AC.

En effet, les Usmistes comptent trois matchs retards (USMA-PAC, USMA-JSK et ASO-USMA), contre deux pour la JSK (USMA-JSK et JSK-MCO), alors que les Pacistes ont quatre rencontres en retard (USMA-PAC, PAC-USMBA, NCM-PAC et PAC-CSC).

Prévue initialement pour le mardi 21 janvier, la reprise du championnat se fera, probablement, le samedi 1 février même si la décision définitive n’a pas encore été prise, a révélé Medouar. Selon le premier responsable de la LFP, la date de la reprise de la compétition a été repoussée afin de permettre à toutes les équipes de profiter de la trêve du moment que certaines équipes vont disputer deux tours de la Coupe d’Algérie durant cette période.

Concernant le derby de la Soummam, MO Béjaïa - JSM Béjaïa, seul match en retard de la Ligue 2, la LFP prévoit de le programmer pour le samedi 4 décembre à condition que les deux équipes bougiotes se fassent éliminer en 32e de finale de l’épreuve populaire.

Toutefois, Medouar a tenu à préciser que son instance doit avoir l’aval des autorités locales pour faire jouer ce derby à Béjaïa, sans ça, la LFP va délocaliser ce match dans une wilaya limitrophe.