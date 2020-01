Cross "Ahmed Klouche" : prés de 1.500 participants attendus à Chlef

Prés de 1500 athlètes (toutes catégories d’âges confondues) sont attendus à la 47e édition du cross "Chahid Ahmed Klouche", prévu samedi prochain à Chlef , a -t-on appris, mercredi, auprès de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya.

"Ce challenge national sera couru sur la parcours de Chekka , avec la participation attendue de prés de 1.500 coureurs (des deux sexes), issus de différentes wilayas du pays, mais aussi de pays maghrébins, à savoir la Libye, le Maroc, et la Tunisie ", a-t-on ajouté de même source.

Toutes les conditions (hébergement, restauration et animations multiples) ont été réunies pour assurer la réussite de cette 47e édition, qui verra la tenue de courses de cross country, selon le programme qui suit : 9h15: Course minimes filles avec distribution des prix 9h30 : Course minimes garçons avec distribution des prix 9h45 : Benjamines avec distribution des prix 10h00 : Benjamins avec distribution des prix 10h15 : Cadettes avec distribution des prix 10h35 : Cadets avec distribution des prix 11h00: Juniors hommes avec distribution des prix 11h25: Juniors/seniors dames avec distribution des prix 11h50 : Seniors hommes avec distribution des prix 12h15 : Clôture de la compétition.