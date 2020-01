NA Hussein Dey : clap de fin pour Lakhdar Adjali

Lakhdar Adjali n’est plus l'entraîneur du NA Hussein Dey. La direction des Sang et Or a annoncé ce mardi sa décision de se séparer de son coach.

C’était dans l’air, maintenant c’est officiel. Adjali quitte le NAHD, deux mois seulement après son arrivée dans son club de cœur. Le successeur de Arzeki Remane, démissionnaire, n’a finalement pas réussi à redresser la situation des banlieusards, 13e de la Ligue 1 avec 15 unités.

Il faut dire également que l’élimination en 16es de finale de la Coupe d’Algérie, par le RC Arbaâ, a été la fatale pour l’ancien international algérien, même si l’objectif premier du NAHD demeure le maintien en Ligue 1.

"Adjali n'est plus l'entraîneur du NAHD, il est parti au même titre que l'entraîneur-adjoint Azzedine Rahim. Nous avons confié l'intérim à Nacer Zekri (en charge de l'équipe réserve, ndlr) en attendant la nomination d'un nouveau coach qui sera à 90% local", a affirmé à l'APS le président du Nasria, Mourad Lahlou.

Radio Algérie