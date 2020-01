CAN-2020 (messieurs): nouvelle formule de compétition pour la 24e édition

La Confédération africaine de handball (CAHB) a adopté une nouvelle formule de compétition pour la 24e édition de la Coupe d'Afrique des nations (messieurs), prévue du 16 au 26 janvier en Tunisie, dont le vainqueur se qualifiera aux Jeux olympiques de Tokyo-2020.

Le rendez-vous de Tunisie, qui est également qualificatif au Championnat du monde Egypte-2021 (6 pays en plus de l'Egypte), regroupera seize nations réparties sur quatre groupes (A, B, C, D) qui joueront la phase de poules du 16 au 19 janvier.

Pour cette édition, la CAHB a décidé de laisser tomber la vieille formule de compétition et de calquer celle appliquée au Championnat du monde.

Ainsi et à l'issue du Tour préliminaire, les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D) se qualifieront à la deuxième phase du tournoi qui sera composée de deux poules.

Les qualifiés des groupes A et B formeront la poule MI et ceux des groupes C et D constitueront la poule MII.

Les résultats des équipes issues du même groupe au tour préliminaire seront pris en compte.

Les rencontres du deuxième tour se disputeront les 20 et 22 janvier.

Les deux premiers des poules MI et MII se qualifieront aux demi-finales de la CAN-2020 prévues le 24 janvier, alors que la finale a été programmée le 26 du même mois.

Le même système sera appliqué pour la Coupe du Président comptant pour les matchs de classement (20, 22, 24 et 25 janvier).

La poule PC1 réunira les 3es et 4es des groupes A et B, la poule PC2 ceux des groupes C et D.

APS