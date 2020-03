Procès du montage automobile : Ouyahia et Sellal rejettent les accusations retenues contre eux

Les deux anciens Premier ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, impliqués dans les affaires de montage automobile et du financement occulte de la campagne électorale d'avril 2019 ont rejeté en bloc, devant le président de la 1ère Chambre pénale de la Cour d'Alger dimanche après-midi, les accusations retenues contre eux.

Lors de son audition, Ahmed Ouyahia a rejeté toutes les charges retenues contre lui en déclarant "Je n'étais pas dirigeant mais simple exécuteur du programme du président de la République adopté par le Parlement.

J'appliquais les lois de la République".

"J'ai servi l'Etat et je ne me suis rendu coupable d'aucun abus de fonction, je n'ai reçu ni pot de vin ni je n'ai blanchi de l'argent", a-t-il ajouté admettant "avoir oublié de déclarer quelques biens", et qu'il "ne s'agit pas là de fausse déclaration".

Rejetant à son tour les accusations retenues contre lui, Abdelmalek Sellal a déclaré "en ma qualité d'ancien Premier-ministre, ma mission consistait, sur le plan légal, à mettre en œuvre le programme du président de la République, adopté par le Parlement, et dont le premier responsable est l'ancien président de la République qui devrait comparaitre comme témoin dans cette affaire".

La Cour d'appel avait rejeté dans la matinée les exceptions de procédures invoquées par le collectif de défenses des deux anciens ministres pour demander que leurs mandants soient jugés au niveau de la Haute Cour de l'Etat (non encore créée), et ce conformément à l'article 177 de la Constitution, lequel stipule que cette Cour "est instituée pour connaitre des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l'exercice de leur fonction".

Ce procès intervient suite à l'appel interjeté par le Parquet et le collectif de défense contre le verdict prononcé, le 10 décembre 2019, par le Tribunal de Sidi M'hamed, condamnant, notamment les anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme pour dilapidation de derniers publics, octroi d'indus avantages et abus de fonction dans l'affaire du montage automobile.

Auparavant, le Tribunal de Sidi M'hamed avait prononcé la privation d'Ouyahia de ses droits civils et politiques et la saisie de tous les revenus et biens acquis illicitement. APS