ذكرى اعلان بكين الخاص بالمرأة: الإشادة بدور الجزائر في المصادقة على الاعلان السياسي

حظيت الجزائر بالثناء نظير دورها في المشاركة في تسهيل عملية التصديق يوم الاثنين بنيويورك على الاعلان السياسي الذي يلتزم من خلاله ممثلو الحكومات بمضاعفة الجهود من اجل التجسيد الفعلي و الكلي للالتزامات المنبثقة عن اعلان بكين حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وبمناسبة احياء الذكرى الـ25 من اعلان وبرنامج عمل بكين حول المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة، صادقت لجنة قضايا المرأة بالأمم المتحدة يوم الـ 9 مارس 2020 بنيويورك على اعلان سياسي يلتزم ممثلو الحكومات من خلاله بمضاعفة الجهود من اجل التجسيد الفعلي و الكلي للالتزامات المنبثقة عن اعلان بكين.

و قد تولت الجزائر بصفتها نائب رئيس لجنة قضايا المرأة الى جانب استراليا مهمة القيام بمفاوضات توجت بالمصادقة على الاعلان السياسي للاحتفال بالذكرى الـ25 لإعلان و برنامج عمل بكين، حسبما افاد به بيان لبعثة الامم المتحدة بالجزائر.

ولم تكن هذه المهمة رغم ذلك سهلة، بما ان الجزائر واستراليا قد ورثتا ظرفا تميز بمفاوضات جد متوترة خلال السنة الفائتة و التي خلقت جوا مشحونا.

في هذا الصدد استطاعت الجزائر ان تستعمل مهاراتها في الوساطة والتسهيل من اجل السماح بانبثاق اتفاق بين دعاة تجسيد تقدمي لإعلان و برنامج عمل بكين، بالتأكيد على الحقوق الجنسية و الانجابية للنساء والفتيات وكذا حول المجموعات النسوية والمدافعين عن حقوق الانسان من جهة، ومن جهة ثانية المتحمسين لآفاق متحفظة على اعلان و برنامج عمل بكين التي تدعوا الى القيم العائلية والسياقات الثقافية الخاصة في مجال تجسيد حقوق النساء والفتيات.

وعلى اثر الجهود الدؤوبة التي قامت بها الجزائر واستراليا تم التوصل اخيرا الى توازن حساس بين التيارين المختلفين مما سمح بالمصادقة بتوافق الآراء على الاعلان السياسي من قبل البلدان الاعضاء، ويراد من هذا الاعلان السياسي ان يكون رسالة قوية للوفود من اجل القيام بأعمال ملموسة بغية ضمان استفادة جميع النساء والفتيات من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وسوق العمل وذلك بشكل متساو.

كما ذكرت البلدان بضرورة ضمان مشاركة وتمثيل النساء في مسارات اتخاذ القرار واهمية مكافحة جميع اشكال العنف و وضع حد لكل انواع التمييز تجاه النساء.

وقد حظي دور الجزائر في المصادقة بتوافق الاراء على هذا الاعلان السياسي بثناء واسع من كل من رئيس لجنة قضايا المرأة و رئيس الجمعية العامة و كذا من جميع الوفود، حيث هنأ هؤلاء الجزائر واستراليا على مقاربتهما البناءة في سير المفاوضات التي سمحت بانبثاق مسار حول نص هذا الاعلان السياسي الهام.