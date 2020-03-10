الدور ربع النهائي – مرحلة الذهاب : وفاق سطيف ووداد بوفاريك يضعان قدم في دور النصف النهائي

افترق فريقا أهلي برج بوعريريج و الضيف وفاق سطيف على تعادل مثير(1-1)، اليوم الثلاثاء بملعب "20 أوت 1955" بالبرج، فيما فرض فريق وداد بوفاريك التعادل على مضيفه اتحاد بسكرة بنتيجة (1-1) ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الجزائر لكرة القدم.

وسجل هدفي المباراة كل من اللاعب المالي ماليك توري في الدقيقة ال67 لصالح وفاق سطيف والسوداني يوسف يعقوب للأهلي بوعريريج (د90+4).

فيما فرض وداد بوفاريك التعادل على مضيفه اتحاد بسكرة بنتيجة (1-1) بملعب العالية ببسكرة.

وكان الوداد السباق إلى افتتاح باب التهديف في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه أحمد معمري، فيما انتظر أبناء "الزيبان" حتى الدقيقة 75 ليعدلوا النتيجة عن طريق هشام مختار.

وبعدما أزاح اكبر الأندية على غرار مولودية الجزائر ومولودية وهران في الدورين 16 و ثمن النهائي، يكون الوداد قد خطا خطوة نحو الدور نصف النهائي في انتظار التأكيد خلال مباراة الاياب المقررة يومي 20 و 21 مارس.

وتقام المباراتان الأخريان عن ذهاب ربع النهائي أيضا، نادي بارادو - جمعية وهران و اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة، يوم غد الأربعاء.

النتائج اليوم الثلاثاء :

اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك (1 - 1)

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف (1 – 1)

برنامج مباريات الأربعاء :

ملعب الدار البيضاء (الجزائر): نادي بارادو - جمعية وهران (15:00 سا)

ملعب 24 فبراير (سيدي بلعباس): اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة (16:00 سا)

للتذكير ستلعب مقابلات الإياب يومي 20 و 21 مارس.