6 طرق طبيعية لزيادة فرصك في إنجاب توأم

إذا كنتِ تحلمين بإنجاب توأم، فهناك طرق مثبتة علمياً لزيادة فرص الحمل بتوأم . وكل هذه الطرق طبيعية تماماً ولن تضرك بالتأكيد، بل إن معظمها جيد للغاية، بغض النظر عما إذا كنت تحاولين الحمل بتوأم أم لا.

ولكن إذا كان هناك توأمان في العائلة وتريدين "تجنب" إنجاب توائم، فربما يمكنكِ تجنب هذه النصائح الصغيرة، باستثناء حمض الفوليك لأهميته.

تناول حمض الفوليك بانتظام قبل الحمل

حمض الفوليك هو مكمل مهم للغاية يجب تناوله قبل الحمل وأثناءَه للمساعدة في إنجاب طفل معافى، والتقليل بشكل كبير من فرصة إصابة طفلك بعيوب الأنبوب العصبي مثل تشقق العمود الفقري.

لكن هل تعلمين أن حمض الفوليك يزيد أيضاً من فرصتك في إنجاب توائم؟

إذ توضح دراسة علمية سويدية أن الفرص الطبيعية للحمل بتوائم في عدد السكان تتأرجح حول نسبة 1.5%. ومع ذلك، عند إضافة حمض الفوليك بانتظام إلى المعادلة، ترتفع هذه النسبة إلى 2.8%.

والفكرة وراء الزيادة في عدد التوائم هي أن حمض الفوليك يمكن أن يطلق "الإباضة المتعددة"، وهو ما يعني إطلاق أكثر من بويضة واحدة في كل مرة.

النساء اللواتي يأكلن اللحوم ومنتجات الألبان هن أكثر عرضة للحمل بتوأم/ Istock

تناول المزيد من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان

نعم، النساء اللواتي يأكلن اللحوم ومنتجات الألبان هن أكثر عرضة لإنجاب توأم.

يعتقد العلماء أن هرمونات النمو من كبد الحيوانات تمر إلى الإنسان، وهذا الهرمون بدوره يؤدي إلى زيادة الإباضة.

ونشر موقع Live Science دراسة مفادها أن استهلاك اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، وبالتالي الهرمونات المُمتصة، قد يساعد في تكوين الجنين في المراحل الأولى من النمو.

وتقول الدراسة أيضاً إن النساء النباتيات أقل عرضة لإنجاب التوائم.

البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة رائعةً لأي شخص يرغب في تناول غذاء جيد، وهي لذيذة للغاية!

بالإضافة إلى كونها مفيدة، فالعديد من أنواع البطاطا تحتوي على حمض الفوليك الطبيعي الذي يمكن أن يزيد من فرصتك في إنجاب توائم.

بالتأكيد لن تضر الزيادة في كمية البطاطا بنظامك الغذائي إذا كنتِ ترغبين في اختبار النظرية!

إذ أجرى الدكتور ديفيد ويليامز بعض الأبحاث على قبيلة نيجيرية تُدعى "يوروبا"، وتتميز وجباتها بحضور مكثف لنوع من البطاطا يسمى يام. ووجد بحثه أن البطاطا تحتوي على "محفز" يطلق هرمونات تحفز جريب المبيض لدى النساء، وهو ما يشجع على إطلاق أكثر من بويضة واحدة.

وقد استخدمت البطاطا منذ قرون كطريقة طبيعية لعلاج مشاكل الهرمونات أو مشاكل العقم أو حتى منع الإجهاض.

إنجاب الكثير من الأطفال

يبدو أنه بمجرد إنجاب المرأة لأكثر من أربعة أطفال، فسيكون من المرجح أن تحمل في توأم بشكل طبيعي في المرات التالية.

ويُعتقد أن الرقم السحري هو أربعة، لكن هذا الرقم قد يختلف من امرأة إلى أخرى، لكن كلما زاد عدد أطفالك زادت بالتأكيد فرصة إنجابك لتوأم.

الحمل أثناء الرضاعة

تعتبر الرضاعة شكلاً طبيعياً من وسائل تحديد النسل، لكننا نعلم جميعاً أنها بالتأكيد ليست فعالة بنسبة 100%.

لكن إذا تمكنت من الحمل أثناء الرضاعة الطبيعية فإن فرصك في إنجاب توأم أعلى بكثير.

وذكرت المجلات الطبية أن أكثر الأوقات خصوبة في حياة المرأة هي الأشهر الثلاثة التي تلي الولادة، وهي أكثر عرضة بـ9 مرات أكثر للحمل بتوأم في تلك الأشهر.

الانتقال إلى نيجيريا

تنجب النساء اللائي يعشن في نيجيريا توأماً في حالة واحدة من بين كل 20 ولادة. والأكثر إثارة للدهشة هو أنه إذا انتقلت امرأة تعيش في نيجيريا إلى خارج المنطقة المحددة، فإن فرصها في إنجاب توأم تصبح نفسها كالبقية منا.

ويعزو الكثير من الناس هذا إلى استهلاك البطاطا الحلوة، ولكن هذا الأمر وجد في نيجيريا بأكملها، وليس فقط تلك القبيلة المحددة.

لذا، سواء كان ذلك بسبب المناخ أو النظام الغذائي، فهناك شيء ما في الطبيعة بنيجيريا، يشجع النساء على إنجاب التوائم!

طرق أخرى لزيادة فرصك في إنجاب توائم: