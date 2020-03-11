شرقي" متفائل" بالتنسيق بين الاتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية

أعرب مفوض السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي اسماعيل شرقي اليوم الأربعاء بمدينة أويو (جمهورية الكونغو) عن "تفاؤله" بخصوص تدعيم التنسيق بين الاتحاد الأفريقي و منظمة الأمم المتحدة في البحث عن تسوية للنزاع الليبي خلال الأيام القادمة.

وفي تصريح للصحافة عشية انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال للاتحاد الأفريقي حول ليبيا ، أكد السيد شرقي يقول : " أننا متفائلون حيال المرحلة القادمة التي ستشهد تعاون أفضل بين الاتحاد الأفريقي و منظمة الأمم المتحدة".

في هذا الشأن، أوضح نفس المسؤول أنه خلال اجتماع انعقد على هامش القمة ال33 للاتحاد الأفريقي باديس ابابا، اتفق كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس و رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد و رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا دونيس ساسو نغيسو على القيام بـــ " أعمال ملموسة" حتى يتمكن الاتحاد الأفريقي من الاضطلاع بدور "أهم" في الأزمة الليبية.

كما أضاف أن جميع هؤلاء اتفقوا على "إشراك الاتحاد الأفريقي في المشاورات السياسية الليبية بجنيف" و التحضير لــــ "نشر لجنة مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار ميدانيا " في حالة توصل الأطراف المتنازعة إلى اتفاق.

و يرى مجلس السلم و الأمن أنه من " الضروري" أن " يواصل المجتمع الدولي جهوده " من أجل " إسكات البنادق في ليبيا" و " إجبار الليبيين على العودة إلى طاولة المفاوضات" لاسيما بعد استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة.

في هذا الخصوص، تأسف السيد شرقي لاستمرار التدخل الأجنبي في ليبيا و عدم احترام الحظر المفروض على الأسلحة ، مشيرا ، إلى أن هذه التفاعلات "تعقد أكثر عملية البحث عن حل للأزمة الليبية".

و حسب مجلس السلم و الأمن " لم يتحقق أي تقدم معتبر" في مسار السلم منذ القمة الأخيرة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا مضيفا أن أول دورة من المشاورات السياسية الليبية التي جرت نهاية فبراير الماضي " لم تسجل أي تقدم".

و فيما يتعلق بالاجتماع الأول لمجموعة الاتصال للاتحاد الأفريقي حول ليبيا المقرر غدا الخميس بمدينة أويو، أوضح مجلس السلم و الأمن أنه مخصص لبحث الوضع في ليبيا و التحضير لندوة المصالحة الوطنية الليبية الشاملة المتفق عليها من طرف ندوة برلين.

كما أضاف قائلا "ستعرض الجزائر التي تشارك في تسوية الأزمة في ليبيا على المشاركين في هذا الاجتماع نتائج الزيارات العديدة التي تم القيام بها إلى هذا البلد".

يذكر أن أربعة بلدان افريقية ستشارك غدا الخميس في أويو في الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال للاتحاد الأفريقي حول ليبيا.

و يتعلق الأمر بالجزائر و التشاد و جنوب أفريقيا التي ترأس الاتحاد الأفريقي منذ القمة الأخيرة المنعقدة باديس ابابا و الكونغو التي يشرف رئيسها دونيس ساسو نغيسو على اللجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا.