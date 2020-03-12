وزير المالية: تداعيات انهيار أسواق النفط ستظهر على الاقتصاد الوطني بعد شهرين

أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية اليوم الخميس أن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية ستظهر تداعياته على الاقتصاد الوطني بعد شهرين من الآن.

وكشف الوزير خلال استئناف أشغال المجلس الشعبي الوطني عن أن احتياط الصرف الحالي يبلغ 60 مليار دولار مستبعدا اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

من جهة أخرى أشار وزير المالية أنه سيتم التوقيع خلال الأسبوع القادم على اتفاقية مع البنك المركزي من أجل اعتماد الصيرفة الإسلامية.

وهوت أسعار النفط نحو 30 بالمئة الاثنين الماضي بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.

وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.