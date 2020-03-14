وزارة الصحة : تسجيل ثاني وفاة و حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، مساء اليوم الخميس، إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا، منها حالة وفاة ، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالجزائر 26 حالة بالإضافة إلى و فاتين.

و تخص الوفاة الجديدة شخصا يبلغ من العمر 55 سنة، فيما تتعلق حالة الإصابة الجديدة بامرأة عادت من فرنسا و تتواجد حاليا بمستشفى سكيكدة، "في حالة صحية مستقرة".

للتذكير، كان قد غادر عشرة مرضى الحجر الصحي بمستشفى بوفاريك و مستشفى معسكر عقب التأكد من شفائهم.

وتؤكد وزارة الصحة على أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة و تحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المصابين"،كما "يبقى نظام اليقظة و التأهب الذي أقرته الوزارة ساري المفعول، و الفرق الطبية مجندة و على أقصى درجات التأهب".

ومن أجل الحد من خطر استيراد وتفشي هذا الوباء العالمي، تنصح وزارة الصحة المواطنين الجزائريين المضطرين للذهاب إلى البلدان التي تعرف انتشارا للفيروس أن يؤجلوا رحلاتهم والرعايا المتواجدين في هذه البلدان تأجيل زياراتهم العائلية للجزائر إلا للضرورة القصوى، يضيف المصدر ذاته.