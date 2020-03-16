تعويض زارعي القوقعة وضعاف السمع بنسبة 100 % بداية من 01 أفريل المقبل

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الدكتور شوقي عاشق يوسف، بمقر الوزارة ، صبيحة اليوم الإثنين 16 مارس 2020، رئيس الاتحاد الجزائري لزارعي القوقعة وضعاف السمع السيد بو الكرشة منار .

و جاء في بيان للوزارة تأكيد الوزير "أنه في إطار حرص الدولة الجزائرية التكفل الجيد بالأشخاص المعاقين سمعيا، زارعي القوقعة خاصة الأطفال منهم، تقرر رسميا إدراج الأجزاء الخارجية للجهاز السمعي لزارعي القوقعة، ضمن قائمة الأجهزة المعنية بالتعويض من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وذلك بنسبة 100 %".

وأضاف السيد شوقي عاشق-يوسف أن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من 01 أفريل 2020، سيشمل تعويض تكاليف استبدال أو تصليح مكون أو أحد المكونات الخارجية الخاصة بهذه الأجهزة، وذلك بعد انقضاء مدة الضمان وصلاحية هذه اللواحق.

من جهته، ثمن السيد بوالكرشة هذه الخطوة الهامة التي ستساهم في التكفل الفعلي بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، خاصة الأطفال منهم، منوها بالجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية في التكفل بهذه الفئة، موضحا أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي توفر هذه القوقعات لصالح الأطفال الذين يعانون من الصمم بصفة مجانية.