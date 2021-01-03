مسلك السيدات: إيبو تتوج بدورة المنستير لتنس في الزوجي

توجت الجزائرية ايناس ايبو رفقة زميلتها التشيكية آنا سيسكوفا في جدول الزوجي بدورة المنستير الدولية بتونس، بعد فوزهما هذا الأحد على الثنائي المكون من السويسرية فيونا غانز والصربية إيلينا غيموفيتش (2-0).

وفازت ايبو رفقة اللاعبة التشيكية بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3، لتتجاوزا منافستيهما في المجموعة الثانية بواقع 6-1.

وتبلغ جوائز هذه المنافسة، التي تجرى على مساحات سريعة، قيمة 15 ألف دولار.

وتعد هذه الدورة هي الثانية بالمنستير بالنسبة للاعبة الجزائرية، بطلة افريقيا للوسطيات في 2015، منذ عودتها من إصابة.