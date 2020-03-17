معاقبة أهلي برج بوعريريج ووفاق سطيف بست مباريات دون جمهور

سلطت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة عقوبة ست مباريات دون جمهور على كل من أهلي برج بوعريريج ووفاق سطيف الناشطين في الرابطة الأولى, عقب أعمال الشغب التي عرفها اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء 10 مارس, ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم فرض غرامة 400000 دينار على كل فريق, كما سيتم حرمانهما من حقوق البث التلفزيوني لتلك المباراة.

وشهدت هذه المباراة أعمال شغب كبيرة عقب نهايتها, سواء داخل الملعب أو خارجه, حيث تم تكسير عدة سيارات, فيما تم توقيف 29 شخصا من قبل الشرطة.

كما تعرضت أرضية ميدان ملعب "20 أوت 1955" بالبرج الى أضرار كبيرة.

واعتمدت لجنة الانضباط على تقرير محافظ اللقاء والمكلف بالأمن حيث "تم رمي المقذوفات وتبادل رمي الألعاب النارية بين مناصري الفريقين ما أدى لإصابة البعض منهم وكذلك أعوان الأمن و تسجيل خسائر كبيرة في الملعب".

وعينت لجنة الانضباط لجنة خاصة لتقييم الخسائر بملعب "20 أوت" ببرج بوعريريج, والتي سيتكفل نادي وفاق سطيف بتسديد تكاليفها.

واعتبرت اللجنة أن ما وقع يعتبر "أعمال شغب كبيرة اعتمادا على المادة 73 من قانون العقوبات للاتحادية الجزائرية لكرة القدم".

وستقترح لجنة الانضباط على المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, برمجة مقابلة إياب الدور ربع النهائي دون جمهور والتي ستدخل ضمن اللقاءات الستة.

وفي نفس السياق, تمت معاقبة مدرب وفاق سطيف, نبيل الكوكي, بمباراتين (سيكون ممنوعا من الدخول للملعب وغرف تغيير الملابس) بسبب "سوء السلوك مع الرسميين".