إسبانيا : 2000 إصابة جديدة بكورونا و150 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء تسجيل قرابة 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و150 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس مركز الطوارئ الصحية في البلاد فرناندو سيمون خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن المستجدات المتعلقة بالفيروس أن عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية انتشاره وحتى الآن بلغ 11 ألفا و178 حالة أما حالات الوفيات فقد بلغت491 حالة في حين تماثل للشفاء 1028 مصابا وغادروا المستشفيات.

وأشار إلى أنه وفقا لآخر الإحصائيات لا تزال مدريد المنطقة الإسبانية التي سجلت أكبر عدد من الحالات حيث بلغ عددها 4 لاف و871 حالة أي ما نسبته 43 بالمائة من عدد الحالات المؤكدة في البلاد ومع ذلك تعد أيضا المنطقة التي تشهد أعلى معدل للشفاء من الفيروس حيث سجلت 19 بالمائة من حالات الشفاء.

من جانبه صرح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في وقت سابق اليوم بأن مزيدا من القيود قد تفرض على قطاع النقل متوقعا إغلاق المجال الجوي وذلك بعد إغلاق الحدود البرية للبلاد منتصف ليلة أمس أمام الجميع باستثناء السكان وشاحنات البضائع.

وتعد إسبانيا هي ثاني أكثر البلدان تضررا من فيروس كورونا المستجد في أوروبا بعد إيطاليا والرابعة على مستوى العالم.