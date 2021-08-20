578 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و28 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 553 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم الجمعة، في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 190.656 حالة، من بينها 578 إصابة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء،129.069 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 4957 حالة.

كما أشار ذات المصدر إلى وجود 32 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وقد تم إحصاء 14 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و 18 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 16 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وفي هذا الإطار، توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.