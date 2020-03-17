كورونا: جهاز اليقظة والإنذار يدخل حيز الخدمة بولاية بومرداس

دخل حيز الخدمة بولاية بومرداس جهاز اليقظة والإنذار (خلية أزمة) الذي أستحدث لترصد ومتابعة ومكافحة إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) عبر كل الولاية وذلك بعد تنصيب أعضائه رسميا مساء أمس الإثنين, حسبما أفاد به هذا الثلاثاء والي الولاية.

قال السيد يحيى يحياتن في تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية ، بأنه تم "تنصيب ووضع في الخدمة على مستوى الولاية خلية أزمة ولائية تضم ممثلي عدة قطاعات وهيئات عمومية معنية لترصد ومكافحة و متابعة تنفيذ مختلف التدابير الوقاية من فيروس كورونا".

ويأتي تنصيب هذا الجهاز الذي يعمل 24 ساعة على 24 ساعة و على مدار كل أيام الأسبوع، يؤكد الوالي، "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل مواجهة خطر تفشي هذا الفيروس الخطير ومتابعة تطوراته ومكافحته".

وتتشكل هذه الهيئة - استنادا إلى مسؤول الجهاز التنفيذي - من ممثلي الأسلاك الأمنية ومختلف القطاعات والهيئات الأخرى كالصحة والتربية والمالية والتجارة والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والاتصال والصناعة والمناجم.

وبالموازاة مع تفعيل هذا الجهاز الوقائي، تم كذلك في نفس الإطار - يضيف الوالي - اتخاذ جملة من التدابير تتمثل أهمها في إصدار قرار ولائي يمنع ممارسة أي نشاط ذو طابع جماهيري بإقليم الولاية كإجراء وقائي يشمل تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحفلات والتظاهرات الاقتصادية.

ويشمل هذا القرار كذلك يضيف والي الولاية، تعليق نشاطات دور السينما والحدائق العمومية وفضاءات الترفيه والتسلية والحمامات وكل النشاطات الأخرى التي تشكل مصدر تجمع واحتكاك بين المواطنين.

وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية حسب نفس المسؤول في تنظيم حملات إعلامية و خرجات ميدانية جوارية واسعة بمساهمة جميع المعنيين من أجل تحسيس و توعية المواطنين بأهمية الأخذ بكل الاحتياطات الضرورية لتجنب الإصابة بهذا الداء و الالتزام بأقصى تدابير الوقاية لتفادي مخاطر انتشار عدوى هذا الفيروس.