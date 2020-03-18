فيروس كورونا: الرئيس التونسي يعلن حظر التجوال ليلا في البلاد ابتداء من غد الأربعاء

﻿أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض حظر التجوال بداية من يوم غد الأربعاء من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الرئيس التونسي، في كلمة له مساء اليوم بثتها وكالة /تونس إفريقيا للأنباء/، إنه أمر قوات الأمن والجيش بتسيير دوريات مشتركة في كامل أنحاء البلاد لضمان تطبيق الحظر، مناشدا المواطنين بعدم التنقل إلا للضرورة.

و قال الرئيس التونسي "ان الدولة التونسية تطلب من الهيئات الدولية ان تتحلى بالتفهم "مشيرا الى النتائج الاقتصادية الكارثية للازمة الصحية الحالية.

كما دعا من جهة أخرى البرلمان الى إطلاق مشروع قانون من اجل التخفيف من أثار الأزمة، مثل إعادة جدولة ديون المؤسسات المتأثرة .

و شدد على التضامن قائلا" لابد الا يكون التضامن شعارا لكن فعلا "معلنا انه سيقدم نصف راتبه من اجل مكافحة فيروس كورونا .

وقررت تونس التي أعلنت اكتشاف 24 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، إغلاق المدارس المساجد والمقاهي والأسواق .

كما قررت غلق حدودها البرية و البحرية وعلقت الرحلات الدولية ابتداء من الأربعاء الى غاية يوم 4 أفريل المقبل على الأقل ما عدى نقل البضائع و الرحلات الخاصة من أجل نقل آلاف السياح و المسافرين العالقين في البلاد .