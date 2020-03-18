عيسى بلخضر للإذاعة:الاجراءات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية للتحكم في داء كورونا عملية و فعلية

أبرز مستشار رئيس الجمهورية عيسى بلخضر الجوانب الرئيسية التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ليلة أمس مؤكدا أن كافة الاجراءات المعلن عنها عملية وفعلية وليست مجرد قرارات تنتظر التطبيق داعيا في الوقت نفسه إلى تضافر كافة جهود اطياف المجتمع المدني بهدف الخروج من هذه الازمة الصحية العالمية.

وقال عيسى بلخضر لدى استضافته هذا الاربعاء في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الاولى إن إجراءات رئيس الجمهورية جاءت متوازنة آخدة بعين الاعتبار كافة الجوانب والأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية والنفسية وذات لغة صريحة مبرزة بالارقام الامكانيات المتاحة لمواجهة هذا الوباء العالمي

وشدد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف قطاعات الدولة و المجتمع المدني بالتنسيق المستمر و الممنهج حتى تحقق هذه الاجراءات مقاصدها والأهداف المرجوة منها داعيا الشعب الجزائري يالتحلي بذات الوعي والمسؤولية الوطنية التي فجرت ذات الفاتح من نوفمبر 54 الثورة المجيدة وان يكون ذات الالتفاف الذي ميز ملحمة 22 فبراير للخروج بالجزائر الى بر الأمان.

ودعا ضيف الصباح المواطنين الى التأكد من مصادر المعلومات وعدم الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي في تحصيلها, وان الجهات الرسمية هي المخولة الوحيدة لإعطاء التفاصيل حول الوضع الصحي للبلاد.

و من جانب اخر شدد السيد عيسى بلخضر على أن وقف الرحلات مقتصر على الاشخاص لا البضائع مشيرا الى أن العمل على توفير السلع للمواطن الجزائري يبقى ساري بشكل عادي، كما دعا المواطنين إلى لتجنب الهلع و الخوف مؤكدا في ذات السياق على الهدف الاسمى وهو الحفاظ على سلامة الشعب الجزائري و الوطن .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / ايمان لعجل