﻿أمطار رعدية على الصحراء الوسطى والهضاب العليا إبتداء من ظهيرة هذا الجمعة

يرتقب تسجيل أمطار رعدية مصحوبة محليا بتساقط برد على الصحراء الوسطى والواحات والهضاب العليا ابتداء من ظهيرة هذا الجمعة، حسب نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للارصاد الجوية.

ويتعلق الامر بولايات: الأغواط و شمال غرداية و شمال ورقلة وجنوب الجلفة حيث ستتراوح كميات الأمطار ما بين 20 و25 ملم وتمتد من يوم الجمعة على الساعة الرابعة مساء الى غاية يوم السبت على الساعة التاسعة صباحا.

كما يرتقب تسجيل امطار بكل من ولايات بسكرة والوادي وجنوب المسيلة وباتنة وخنشلة وتبسة وأم البواقي ابتداء من الجمعة على الساعة التاسعة مساء الى غاية يوم السبت على الساعة التاسعة صباحا تتراوح كمياتها ما بين 25 و 35 ملم.

ومن المنتظر تسجيل هبوب رياح تتخللها رعود.