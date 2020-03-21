منظمة الصحة العالمية: الصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الجمعة، أن النجاحات التي تم تحقيقها في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء أمس : "وردت الخميس من مدينة ووهان الصينية تقارير حول غياب أي حالات إصابة (داخلية).

إن ووهان تبعث الأمل لباقي العالم، بأنه من الممكن تجاوز الأحوال الأكثر خطورة مثل هذه".

وأوضح: "بالطبع علينا إبداء التحفظ، لأن الوضع قد يتراجع.

لكن خبرة بعض المدن والدول، التي صدت هجوم الفيروس، تزرع الأمر والشجاعة في باقي العالم".

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع كبير بوتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، بينما تواجه دول عدة في العالم تفشيا متسارعا له.

وقد أعلنت الصين الجمعة أنها لم تسجل أي إصابة داخلية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء البلاد، إلا أنها أفادت برصد 39 حالات جديدة قادمة من الخارج.

وسبق أن أكدت السلطات الصينية أن الخطر الأكبر للبلاد فيما يخص هذا الفيروس تمثله الإصابات الوافدة من الخارج، في الوقت الذي أكدت فيه بكين العمل على 8 لقاحات محتملة ضد العدوى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، المنتشر من ووهان الصينية، وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 266 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 11186 وفاة و90603 حالة شفاء.