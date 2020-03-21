توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بباتنة وتدمير3 مخابئ للإرهابيين بالمدية

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الجمعة عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة، فيما دمرت مفرزة أخرى للجيش 3 مخابئ للإرهابيين بولاية المدية حسب ما أورده هذا السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، يوم 20 مارس 2020، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين بالمدية بالناحية العسكرية الأولى".

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة وتمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، سبعة وأربعين (47) شخصا وحجزت أربع (04) مركبات وستة (06) مطارق ضغط وستة (06) مولدات كهربائية وجهازي (02) اتصال عبر الأقمار الصناعية، كما أحبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من تبسة وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة وكذا بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة محاولات تهريب 8.894 لتر من الوقود، في حين تم توقيف شخص ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة، كان على متن شاحنة محملة بـ 4،92 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب".

في نفس السياق، "أوقف حرس الحدود بتندوف بالناحية العسكرية الثالثة تاجر مخدرات وحجزوا 100 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى تاجر مخدرات آخر بحوزته 13.4 كيلوغرام من نفس المادة".

من جهة أخرى، "أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران وتيسمسيلت وتيارت بالناحية العسكرية الثانية، شخصين (02) وحجزوا أربعة (04) بنادق صيد ومعدات مختلفة، فيما تم توقيف اثنا عشر (12) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية وورقلة وجانت بالناحية العسكرية الرابعة".