المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري تعلن عن إطلاق قناة تلفزيونية جديدة

أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، مساء اليوم الأربعاء، عن "إطلاق قناة تلفزيونية جديدة"، القناة السادسة، عبر الساتل، موجهة للعائلات الجزائرية.

وفي بيان لها أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون عن "إطلاق قناة تلفزيونية جديدة، القناة السادسة، عبر الساتل، موجهة للعائلات الجزائرية ببرامج متنوعة تضم برامج الأطفال كالرسوم المتحركة وأفلام الأطفال إلى جانب المسلسلات والأفلام".

وأوضح ذات المصدر أن القناة ستبث أيضا "الأفلام والمسلسلات الفكاهية الجزائرية والأفلام والمسلسلات الأجنبية وسيكون المشاهد على موعد أيضا مع مباريات كروية للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال برنامج "تاريخ وأمجاد".

كما ستبث القناة بالإضافة إلى ذلك "مسرحيات وبرامج ومنوعات من إنتاج التلفزيون الجزائري وبرامج اجتماعية ودينية"، مشيرة أن ترددات القناة هي "ألكومسات: التردد 12240، أفقي 3000-4/3، و E7WA التردد 11680، أفقي 27500-4/3"

من جهة أخرى، كشفت المؤسسة أن "قناة الجزائرية الثالثة ستصبح بداية من الخميس 26 مارس 2020 قناة إخبارية، تبث نشرات الأخبار و المواجيز الإخبارية والبرامج الإخبارية والحوارية المتنوعة، كما تبث المجالات الإخبارية المتخصصة في كل المجالات كالاقتصاد والبيئة والرياضة والثقافة".

أما "القنوات الثلاثة الأخرى للتلفزيون العمومي ستواصل، يضيف البيان، أداء مهامها دون تعديل، وهي القناة الثانية الناطقة باللغة الفرنسية والقناة الرابعة باللغة الأمازيغية والقناة الخامسة، قناة القرآن الكريم".