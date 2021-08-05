الدولة ترصد 25 مليار دينار إضافية لاقتناء لقاح كورونا

ورد في مرسوم رئاسي صادر في الجريدة الرسمية رقم 59، أنّ الدولة خصّصت مبلغًا جديدًا بقيمة تفوق 25 مليار دينار موجّهة لاقتناء اللقاح المضاد لوباء كورونا.

يتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 21-297، المؤرخ في 22 جويلية الماضي من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلق بتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة، ووفقًا لهذا النص، "يخصّص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره 25138125000 دج يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة، وفي الباب رقم 44 -07، مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد-19".

وأكّد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مؤخرًا أنّ الجزائر اقتنت "أكثر من 9 ملايين لقاح"، كما أعلن عن اقتناء 9 ملايين و200 ألف جرعة لقاح في شهر أوت الحالي، إلى جانب 5 ملايين جرعة ستصل في شهر سبتمبر الداخل، مشيرًا إلى أنه "ابتداء من منتصف سبتمبر المقبل، ستشرع وحدة إنتاج اللقاح في قسنطينة بقدرة إنتاج 2,5 مليون جرعة".