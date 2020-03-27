أمن ولاية الجزائر: حجز 106.35 طن من السميد والفرينة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال عمليات متفرقة من توقيف (03) أشخاص مع حجز (35ر106) طن من مادتي الفرينة والدقيق وكميات متفاوتة من البقول الجافة وكذا (201) قارورة معقم اليدين و (183) قناع طبي واقي، حسبما أكده اليوم الأربعاء بيان ذات المصالح.

وأوضح البيان أنه في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة في الأسعار خصوصا في الفترة الراهنة والتي تشهد إقبالا واسعا من قبل المواطنين على شراء مختلف المواد الغذائية والمنتجات الصيدلانية والشبه صيدلانية، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بعمليات متفرقة أفضت إلى توقيف (03) أشخاص مع حجز (201) قارورة معقم اليدين، (183) قناع طبي واقي، (5ر82) طن من مادة الفرينة، (850ر23) طن من مادة الدقيق، (05) قناطير من مادة مايزينة، (5ر6) طن من مادة السكر، (212) كلغ من طماطم، (28ر2) قنطار من مسحوق التنظيف، (02) قنطار من القمح و (30ر1) قنطار من مادة العدس.

وتعود تفاصيل القضية الأولى التي عالجتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة عقب تبليغ أحد المواطنين عن قيام إحدى الصيدليات ببيع أقنعة طبية بمبالغ غير مطابقة للثمن الحقيقي للسوق لتتوجه عناصر الفرقة بالزي المدني إلى عين المكان، وبعد تقرب أحد العناصر من صاحب المحل كزبون، لغرض شراء أقنعة طبية وكذا قارورات معقم اليدين، تبين أن الأسعار التي تباع بها لا تتطابق تماما مع السعر الحقيقي للسوق، ليتم إستدعاء صاحبة الصيدلية لسماعه على محضر رسمي، ومباشرة الإجراءات القضائية، مع حجز السلع المضبوطة والمتمثلة في (185) قارورة معقم اليدين ذات سعة 60 ملل، (09) قارورات صغيرة الحجم من صابون سائل لغسل اليدين، (07) قارورات كبيرة الحجم من صابون سائل لغسل اليدين.

من جهة أخرى، تحدث البيان عن توقيف شخص آخر ضبط بحوزته (02) قنطار من القمح، (1.30) قنطار من مادة العدس، (2.28) قنطار من مسحوق التنظيف وكميات معتبرة من المواد الغذائية من مختلف الأنواع والأحجام.

وفي قضية ثانية عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية الحراش، بحضور مصالح مديرية التجارة، على مستوى أحد المخازن لبيع المواد الغذائية بطريقة غير قانونية تم توقيف شخص مشتبه فيه مع حجز (5ر82) طن من مادة الفرينة، (850ر23) طن من مادة الدقيق، (05) قناطير من مادة مايزينة، (5ر6) طن من مادة السكر، (212) كلغ من طماطم.