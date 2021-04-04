فتح تحقيق حول ادعاءات تعرض قاصر لسوء المعاملة بأحد مقرات الشرطة

أفادت مصالح أمن ولاية الجزائر, هذا الأحد, بأنها أعلمت وكيل الجمهورية بالادعاءات الواردة في فيديو حول تعرض قاصر لسوء المعاملة بأحد مقرات الشرطة, حيث "أمر بفتح تحقيق" بهذا الخصوص.

وجاء في بيان لذات المصالح أنه و "على إثر نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي, يدعي فيه أصحابه وجود قاصر يكون قد تعرض لسوء المعاملة على مستوى أحد مقرات الشرطة بالجزائر العاصمة, أمس السبت, قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بإعلام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق للوقوف على صحة الادعاءات التي يتضمنها هذا الفيديو".

وفي هذا الإطار, أشار البيان إلى أنه "تم استدعاء, اليوم الأحد 4 أفريل 2021, القاصر المعني بالفيديو و ولي أمره".

ولفتت مصالح أمن ولاية الجزائر إلى أن "القاصر المعني بالفيديو كان قد تم سماع أقواله, و ذلك بحضور والدته, على مستوى مقر المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية و ليس بأمن دائرة سيدي محمد كما روج له, في قضية تتعلق بالتجمهر في الطريق العام", مؤكدة أنه "تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن تخلي سبيله رفقة والدته".

كما تعلم أن "نتائج التحقيق سوف تبلغ إلى الرأي العام من طرف مصالحها أو من له الصفة القانونية في ذلك, بعد موافقة وكيل الجمهورية المختص إقليميا".