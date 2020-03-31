جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب : تمديد أجال ايداع ملفات الترشح

أعلنت وزارة الثقافة عن تمديد آجال ايداع ملفات الترشح لجائزة "علي معاشي للمبدعين الشباب" 2020 إلى غاية 30 أفريل القادم،حسبما أفاد به بيان للوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

و سيتيح هذا التمديد- يضيف البيان- الفرصة لمشاركة من تعذر عليهم إيصال أعمالهم الفنية في الآجال التي حددت سابقا بتاريخ 31 مارس الجاري.

و بإمكان الراغبين في المشاركة أو الذين تعذر عليهم إرسال ملفات ترشحهم إيداعها على مستوى مديريات الثقافة أو إرسالها عن طريق البريد الى مقر قصر الثقافة بالجزائر العاصمة.

للتذكير تخصص جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب- التي تأسست في 2008- لمكافأة الأعمال الأدبية (الرواية، الشعر، العمل المسرحي المكتوب) و الأعمال الموسيقية و الغنائية و السينمائية و السمعي البصرية و المسرحية (الأداء، الإخراج) إلى جانب الفنون التشكيلية (رسومات زيتية، نحت،تصميم).