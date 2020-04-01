عريقات يطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب و حقوق الأسرى

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، دول العالم بالضغط على إسرائيل للاستجابة فورا لمطالب وحقوق الأسرى المشروعة بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الأكثر ضعفا وتضررا، و الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أو من أمراض مزمنة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء في رسائل رسمية وجهها عريقات أمس الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، روسيا، الصين، بريطانيا، وإلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وعرض عريقات بالرسالة واقع سجون الاحتلال التي "تفتقر إلى أسس الصحة العامة، والمعاناة من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وانعدام وجود الأطباء والعلاج والأجهزة الطبية ومواد التنظيف، وذلك في ظل الخطر الحالي المحدق بصحة وأرواح المعتقلين الفلسطينيين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد" .

وحذر من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات سجون الاحتلال مؤخرا بحق الأسرى، موضحا مطالب الأسرى المشروعة بالحفاظ على حياتهم وصحتهم.

وحمل عريقات إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى، مطالبا بالتحرك الدولي والحقوقي الفوري لإنقاذهم "قبل فوات الأوان".