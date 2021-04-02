كأس أمم افريقيا 2021: سيدات اليد الجزائرية في المجموعة الثالثة رفقة أنغولا حاملة اللقب

يخوض المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد (سيدات) منافسات الطبعة الـ24 من كأس أمم إفريقيا 2021،- المقررة بالكاميرون من10 إلى 20 جوان المقبل-، في المجموعة الثالثة رفقة -على الخصوص - منتخب أنغولا حامل اللقب، وفق ما اسفرت عليه عملية القرعة التي جرت الخميس بياوندي.

وبالإضافة إلى منتخب أنغولا ، حامل اللقب الافريقي ، ستواجه سيدات الجزائر في هذه المجموعة منتخبات كل من الكونغو الذي احتل المركز الخامس في دورة 2018 و منتخب جزر الراس الاخضر.

ومن جهته يتواجد المنتخب السنغالي، نائب بطل افريقيا في المجموعة الاولى ، رفقة منتخبات كل من تونس و غينيا و مدغشقر ، فيما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات، الكاميرون (البلد المضيف) و جمهورية الكونغو الديموقراطية (صاحبات المركز الثالث و الدورة الاخيرة ) ونيجيريا و كينيا .

ويتأهل صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة بالإضافة إلى صاحبا احسن مركز ثالث إلى الدور ربع النهائي .

وتجدر الاشارة انّ هذه الطبعة ال24 التي كانت مقررة سابقا لماي 2020 و أجلت إلى 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ، ستكون مؤهلة إلى بطولة العالم المقررة بإسبانيا من 2 إلى 19 ديسمبر المقبل.

وتجدر الاشارة ، انّ مشوار سيدات المنتخب الوطني الجزائري، قد توقف في الطبعة السابقة التي جرت بالكونغو 2018 ، في الدور الربع النهائي على يدّ المنتخب الانغولي المتوج فيما بعد باللقب، بنتيجة (41/ 17) .

وأنهى المنتخب الوطني الدور الاول من المنافسة في المركز الرابع بحصيلة فوز واحد و تعادل واحد وهزيمتين .

وفيما يلي تركيبة المجموعات الثلاث:

-- المجموعة الاولى : السنغال ، تونس، غينيا ، مدغشقر

-- المجموعة الثانية : جمهورية الكونغو الديموقراطية ، الكاميرون ، نيجيريا ، كينيا

-- المجموعة الثالثة : أنغولا و الكونغو ، الجزائر ، جزر الراس الاخضر .