كاراتي-دو : الاتحادية الجزائرية تفكر في إجراء البطولة الوطنية للكاتا عن بعد

تفكر الاتحادية الجزائرية للكاراتي-دو في إجراء البطولة الوطنية لاختصاص الكاتا عن بعد، إذا ما تواصل تطبيق الحجر الصحي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الفدرالية.

و أكدت الاتحادية الجزائرية أن التحضيرات الخاصة بإقامة بطولة الجزائر للكاتا بواسطة التكنولوجيا "متواصلة"، حيث سيجري المصارعون عروضهم بالمنزل نظرا للوضع الصحي الراهن الذي تعيشه البلاد والعالم، ويقوم الحكام بتنقيطهم عن بعد، كون هذا الاختصاص عبارة عن استعراض و لا يتطلب حضور منافس.

ولم يتم بعد تحديد أي تاريخ لإجراء المنافسة، حيث اكتفت الهيئة التي يرأسها سليمان مسدوي بالقول أنها ستقوم بـــ"تقديم كافة التفاصيل لاحقا".

كما أعلمت الهيئة الفدرالية مصارعي الكاتا أن التسجيلات الخاصة بالدورة الدولية عن بعد، المرتقب إقامتها منتصف أبريل، قد انطلقت على موقع Sportdata المختص.