سعر البرنت يرتفع الى حدود 28 دولار

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات هذا الخميس، مدفوعة بطلب أمريكي لكل من السعودية وروسيا، بتهدئة أسواق النفط، إلا أن تخوفات تخمة المخزونات تضغط على الأسعار.

وبحلول الساعة 08.00 ت.غ، صعدت العقود الجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم شهر يونيو، بنسبة 12 بالمائة الى 79ر27 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم شهر ماي بنسبة 10 بالمائة الى 37ر22 دولارا للبرميل.

وطلبت وزارة الطاقة الأمريكية من السعودية وروسيا، فجر اليوم الخميس، تهدئة أسواق النفط بعد إعلان المملكة زيادة إنتاجها النفطي فوق 12 مليون برميل يوميا في أفريل الجاري، و13 مليونا الشهر المقبل.

وأصدرت شركة (أرامكو) السعودية الأربعاء بيانا قالت فيه إنها سجلت أرقاما قياسية في تحميل 15 ناقلة نفط بأكثر من 8ر18 مليون برميل، دون تفاصيل أكثر.

و تضغط ثنائيتا زيادة الإنتاج السعودي و تراجع الطلب العالمي على الخام نتيجة جائحة كورونا، أكثر على أسعار النفط، حيث هوت الأربعاء لأدنى مستوى منذ عام 2002.