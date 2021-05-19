نفط: سعر البرنت تحت سقف 68 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية, هذا الأربعاء, إلى ما دون 68 دولارا مع عودة التخوفات من تزايد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم, خاصة في اسيا.

وتراجعت صباح اليوم أسعار العقود الاجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو بنسبة 1,11 بالمائة أو 76 سنتا إلى 67,96 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الاجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو إلى 64,70 دولارا للبرميل أي بنسبة 1,22 بالمائة أو 80 سنتا.

وطغت التخوفات من الفيروس, على قرب بدء موسم السياحة الصيفية حول العالم, وإعادة فتح مرافق اقتصادية, خاصة في بريطانيا وتركيا والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة, حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم, تسجيل 267,3 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات ال 24 الماضية, فيما سجلت أعلى حصيلة وفاة يومية بـ 4529 حالة.

وتصنف الهند على أنها ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم, بعد كل من الصين والولايات المتحدة, بمتوسط واردات يومية 4,6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.