ألعاب القوى: برنامج مكافحة المنشطات "تأثر بشدة" بسبب فيروس كورونا

أكدت وحدة النزاهة في ألعاب القوى بأن برنامجها المتعلق بإجراء فحوص للكشف عن المنشطات "تأثر بشدة على المدى القصير" بسبب جائحة فيروس كورونا, مشيرة الى أنه سيتواصل رغم ذلك.

وقالت في بيان لها : "تجري وحدة النزاهة فحوصا للكشف عن المنشطات في أكثر من 100 دولة حول العالم.

في الوضع الحالي وبسبب الوباء, تفرض الكثير من الدول اجراءات التباعد الاجتماعي التي تتغير بسرعة من مكان الى آخر".

"نتيجة لذلك, من الواضح أن برنامج مكافحة المنشطات تأثر بشدة على المدى القصير.

لكننا نواصل القيام بمهماتنا التي تحظى بالأولوية في الأماكن الممكنة" القيام بذلك, يضيف نفس المصدر.

وأشارت وحدة النزاهة الى أنه يتعين على الرياضيين المستهدفين للخضوع للفحوص المخبرية (نحو 500 رياضي) احترام واجباتهم من ناحية تحديد أماكنهم في الوقت الذي يحوم فيه الشك حول بداية الموسم الدولي ومعظم الرياضيين يمارسون الحجر الصحي حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتم تأجيل أو إلغاء العديد من الملتقيات الدولية والسباقات في رياضة "أم الألعاب" المبرمجة خلال شهري أبريل ومايو.