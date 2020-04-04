سوناطراك : وضع انبوب الغاز "ج ر 7" حيز الخدمة

قامت الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات (سوناطراك)، يوم الخميس الفارط، بوضع حيز الخدمة بنجاح، انبوب الغاز "ج ر 7" (GR7) الرابط بين المنيعة (ادرار) و حاسي الرمل (الاغواط)، حسبما افاد به السبت بيان للشركة.

وجاء في البيان أن " سوناطراك قامت يوم 2 افريل 2020 بنجاح بوضع حيز الخدمة انبوب الغاز "ج ر 7/48" (على طول 344 كم) الذي يعتبر امتدادا للخط "STC GR5" والرابط بين المحطة رقم 4 بالمنيعة والمحطة رقم 7 بحاسي الرمل".

وجرت اشغال الانجاز في ظروف جيدة، حسب ذات البيان، الذي أوضح انه تم انجاز هذا المشروع لاستقبال الكميات المجمعة من الحقول الجديدة بالجنوب الغربي (حاسي موينة +جنوب و شمال+ و حاسي باحمو) و نقله الى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل.

وذكرت شركة سوناطراك ان هذا الخط هو ثمرة اتحاد شركات 100 بالمئة جزائرية بحيث أوكل انجاز هذا المشروع كليا لشركات وطنية وهي كوسيدار للقنوات و المؤسسة الوطنية للقنوات.

و تم تصنيع الأنابيب من طرف الجزائرية لصناعة الأنابيب في حين تكفل بمتابعة مسار التصنيع شركة الأشغال النفطية الكبرى.

وسيسمح هذا الخط الذي تقدر طاقته ب 4مليار م3 قياسي سنويا برفع قدرة سوناطراك في مجال الغاز الطبيعي في نظام النقل عن طريق انبوب الغاز رقان - حاسي الرمل ليصل الى حوالي 13 مليار م3 قياسي سنويا.