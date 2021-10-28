سوناطراك: تعيينات جديدة على رأس شركتين فرعيتين

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, توفيق حكار, الأربعاء, بتنصيب عبد الله خلوط بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية لخدمة الابار (ENSP) و عمار ابراهيم سرقين بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للأشغال في الابار (ENTP), حسبما جاء في بيان للمجمع العمومي.

و أوضح البيان أن حكار نصب, بمقر المديرية العامة لسوناطراك, كل من عبد الله خلوط بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الفرعية ENSP خلفا لمنصور كريس, و عمار ابراهيم سرقين بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الفرعية ENTP خلفا لعبد الناصر حلوى.

و ذكر البيان أن عبد الله خلوط متحصل على شهادة مهندس دولة في الاقتصاد البترولي, دفعة 1983, وكذلك على ماستر في إدارة الاعمال. وقد بدأ مشواره المهني في المؤسسة الوطنية لخدمات الابار كمهندس في الدراسات الاقتصادية مكلف بمراقبة الإنتاج.

و أضاف أن المعني التحق بفرع التنقيب لنشاط المنبع لسوناطراك كرئيس مصلحة, قبل أن يعين كرئيس فرع التموين بالمديرية الجهوية لحاسي الرمل. و في 2008 التحق بالمديرية المركزية التقنية ليشغل منصب مدير فرعي للطرائق والتكنولوجيات.

كما شغل خلوط عدة مناصب من بينها مدير للتصنيع والأشغال للشركة الفرعية ENSP سنة 2012, مدير تقييم فعالية الشركات التابعة لمديرية الشركات التابعة و المساهمات سنة 2013 ورئيس مدير عام للشركة الجزائرية لتنشيط الابار المنتجة BJSP من 2013 الى يومنا هذا.

أما سرقين, يضيف البيان, فهو متحصل على شهادة مهندس دولة في الميكانيك, دفعة 1985, إضافة إلى تحصله على شهادة ماستر تنفيذي في إدارة الأعمال. و يتمتع الرئيس المدير العام الجديد للشركة الوطنية للأشغال في الابار برصيد خبرة يتجاوز 34 سنة بالخصوص في مجال التنقيب. وقد بدأ مشواره المهني كمهندس ميكانيك على آلة تنقيب بإن أمناس.

كما شغل سرقين عدة مناصب من بينها رئيس مصلحة صيانة أجهزة التنقيب, مدير التموين وتسيير المخزون ومدير الصيانة البترولية. ومن بين مهامه تطوير اسطول الحفر للمؤسسة.

و يشغل سرقين, منذ فيفري 2019 الى يومنا هذا, منصب مستشار لدى المديرية العامة مكلف بملف الادماج الوطني وتطوير المحتوى المحلي, حسب البيان.